Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня, 12 марта, посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба администрации правительства, передает «Новости-Грузия».

Официальная церемония встречи премьера состоится в бакинском международном аэропорту Гейдара Алиева. Президент Азербайджана Ильхам проведет с Квирикашвили встречу с глазу на глаз с главой грузинского правительства во дворце «Загульба».

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В рамках визита также запланированы переговоры Квирикашвили с его азербайджанским коллегой Артуром Раси-заде, после этого при участии членов правительств двух стран стороны проведут встречу в расширенном составе.

10 марта с официальным визитом Азербайджан посетил министр обороны Грузии Леван Изория. В Баку со своим коллегой Закиром Гасановым он подписал План сотрудничества оборонных ведомств двух стран на 2018 год.