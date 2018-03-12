Анкара ожидает, что Берлин найдет виновных в недавних нападениях на турецкие мечети в Германии.

Об этом говорится в сообщении турецкого МИД, передает Тренд со ссылкой на турецкие СМИ.

«Мы с беспокойством отмечаем растущие нападения на турецкие мечети в Германии расистскими, антиисламскими группировками и террористической организацией РПК», — говорится в сообщении.

Министерство призвало германские власти предпринять шаги для предотвращения подобных нападений в будущем.

«В заявлении РПК о том, что подобные атаки продолжатся, и ответственность, которую они взяли за нападение в Лауффен-ам-Неккаре, показывает реальное лицо террористической организации», — говорится в сообщении министерства.