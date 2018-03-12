Иран пытается построить на Ближнем Востоке империю с прицелом на мировое доминирование.

Как передает РИА Новости, такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала Fox News премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В рамках визита в США он встретился на прошлой неделе с президентом Дональдом Трампом и представителями обеих палат Конгресса.

На просьбу назвать три самые серьезные проблемы еврейского государства Нетаньяху ответил следующим образом: «Иран, Иран и Иран». «Иран пытается построить агрессивную империю», — утверждал он. По словам премьера, руководство Исламской Республики «подвергает репрессиям собственный народ и старается завоевать остальную часть Ближнего Востока с прицелом на доминирование во всем мире».

«Этот спонсор глобального терроризма пытается разработать ядерное оружие. Я считаю, что это нужно остановить», — сказал Нетаньяху, выразив удовлетворение решением администрации США ужесточить подход к Тегерану и выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. «Радикальный исламский режим вкупе с межконтинентальными баллистическими ракетами, поддержкой террористических группировок и обладанием ядерным оружием несет ощутимую угрозу не только Израилю, но и Америке и всему миру», — отметил премьер, заверив, что эту точку зрения разделяют почти все арабские государства.