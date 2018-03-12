Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету «Тона ильбо».

По словам собеседника издания, намерение нормализовать отношения с США Ким Чен Ын выразил на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией. «Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне», — сказал источник.

Ранее северокорейский лидер предложил встретиться с президентом США Дональдом Трампом, в Вашингтоне дали согласие и заявили, что время и место встречи будут согласованы позднее.