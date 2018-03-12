Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви после того, как заявил, что раскрыл тайну схождения Благодатного огня.

Словесная перепалка, как сообщает портал Новости Израиля, началась во время съемок репортажа в Храме Гроба Господня.

Агоян в интервью израильскому журналисту рассказал, как происходит сошествие «благодатного огня». По его утверждению, он трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — сказал Агоян.

Это заявление разозлило представителя коптской церкви, который стоял в момент интервью рядом с армянским священником и потребовал немедленно остановить съемку.

«Остановите камеру, он лжет!» — потребовал священник.

Агоян возразил, что копты, в отличие от армян, при зажигании огня не присутствуют, но священник продолжил обвинять армянского коллегу во лжи.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме.