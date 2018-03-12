В городе Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Report, в результате столкновения автомобиля марки Hyundai с автомобилем «Ока» с государственными номерными знаками «50-BY-671» на территории 9-го микрорайона города 2 человека погибли и несколько тяжело ранены.

Cпециальным спасательным группам Сумгайытского Регионального Центра МЧС с помощью специальных оборудований удалось извлечь зажатые тела погибших из автомобилей. Водитель автомобиля марки «Ока» Гасанов Эльдар Джамшид оглу, 1991-го года рождения и пассажир, чье имя пока неизвестно, скончались на месте от полученных травм.

Раненые же были доставлены в городские пункты Службы Скорой Помощи. По информации, полученной из больницы, состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту ведется расследование.