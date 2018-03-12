Из-за отключения электричества западная часть центра Лондона погрузилась во тьму. Как сообщает «Лайф» со ссылкой на издание The Sun, в районах Сохо и Чайнатаун отменили театральные представления, закрыты бары, рестораны и другие заведения.

В настоящее время из-за блэкаута в Уэст-Энде отменили театральные шоу «Аладдин» и «Все говорят о Джейми». А «Гарри Поттер и Проклятое дитя» смотрят при свете телефонов.