— Большое спасибо за согласие пообщаться.

— Я не очень большой любитель давать интервью, вся общая информация есть в интернете, если что-то и добавить, то только по конкретным вопросам, предметно. Прибавьте к этому стремление некоторых журналистов коснуться личной жизни, думаю, что это нравится не всем моим коллегам, отсюда и отторжение.

Особенный наплыв звонков – когда выходит какой-либо фильм или проект на телевидении, и хуже всего то, что не все готовятся к интервью, и все вопросы получаются однообразными, когда–то прозвучавшими. На такие вопросы отвечать скучно.

— Знак «Девы» по гороскопу в двух словах — строгость и категоричность мышления. Насколько реально в вашем характере чувство строгости и желание разложить все по полочкам, или же гороскопы порой ошибаются?

— У знаков Дев есть еще одна характеристика, они порой бывают нудными (смеется), что же до «разложить по полочкам», да, я любитель некоей внятности, стабильности. Аккуратистом себя не назову, но в машине у меня всегда чисто (смеется).

— Вы актер, вы продюсер, вы сценарист. Как распределяются приоритеты.

— Ну насчет продюсерства – это скорее больше название, чем суть. Есть несколько фильмов, которые мы делали в содружестве с Виктором Шамировым, Гошей Куценко. Мы все были авторами сценария, но фактическим продюсером был Гоша. У него есть потрясающий талант общаться с людьми, производить впечатление, находить финансы, зажигать.

Что же до написания сценариев – да, увлечение было, и об этом у меня остались самые светлые воспоминания, может кто видел наши с Виктором Шамировым работы «Упражнение в прекрасном», «Игра в правду». Виктор с Гошей сняли еще «Со мною вот что происходит», но я там не участвовал. Есть сценарии, которые так и лежат на полках, ждут своего часа. Была идея снять один сериал, мы сделали пилот, который, к сожалению, так и остался пилотом, хотя и поработали мы в удовольствие.

Но самые светлые впечатления оставляет премьера. Ощущение автора не передать ничем, представьте, в какой-то момент времени на экране проходит придуманная тобой шутка, и реакция зала – это как бальзам на душу, некая волна, своего рода драйв профессии сценариста. Так что кое-какой сценарный опыт у меня есть, тем более, мы даже на «Кинотавре» получили приз за оригинальный сценарий к фильму «Упражнения в прекрасном».

— Для автора, занимающегося написанием сценариев, должен быть некий любимый жанр, на котором наступает творческий резонанс, здесь автор раскрывается в полной мере.

— Когда начинаешь писать сценарий, важно чтобы правильно была выбрана тематика, в которой ты разбираешься, все должно быть абсолютно достоверно вплоть до деталей. Был один сценарий, но он так и остался нереализованным – фентезийная древняя Русь, сюжет трех богатырей. Но мы его написали давно, и если пытаться реализовать сейчас – подумают, что занимаемся конъюнктурой. Там были и ирония, и пародия, и фентези, шутки, пропущенные через призму нашего мировоззрения. Сам процесс написания подобной работы зажигал невероятно. Огромный IQ Виктора, его креативность, математическая строгость в сочетании с моим и Гошиным «безумием» все таки дали кое-какие плоды – и очень жаль, что подобная сценарная работа до сих пор на полке.

— Есть несколько точек зрения на актерскую профессию, одни считают, что актер должен соглашаться на любые роли, другие — что актер должен проявлять избирательность.

— Конечно, у меня сейчас есть возможность выбирать материал, так было не всегда, и в моей фильмографии есть какие-то роли, которые можно назвать проходными. Но сейчас, и в театре и в кино, я соглашаюсь на то, что мне действительно нравится и интересно, а в идеале и разнообразно, хочется проверить свой диапазон.

Вообще же первое впечатление всегда самое правильное. Если прочел произведение, пьесу, и она осталась в душе — то это твое.

Много снимался в коротких метрах, альтруистически, абсолютно бесплатно, помогал молодым коллегам. Ведь если нравится сценарий и интересна роль, то почему бы и нет? Естественно, есть исключения, роли, на которые я никогда не буду соглашаться, а так — конечно же все интересно попробовать!

— Это замечательно, когда внешние данные, фактура актера позволяют играть и положительных, и отрицательных персонажей. Если бы режиссер на площадке предложил на выбор сыграть положительную или отрицательную роль — какую бы выбрали вы?

— Я согласен, если к примеру у героя отрицательная роль, то ее интересно сыграть. Она как правило бывает выписана со всеми человеческими страстями, хотя, опять-таки, многое зависит от автора.

Возьмите западные сериалы – там все сложные и неоднозначные герои с большого экрана перекочевали в этот формат. А большое кино, которое идёт в кинотеатрах, все больше превращается в чистое развлечение, возьмите хотя бы Marvel. Можно описать сложную, и даже парадоксальную линию, к примеру – отрицательный герой, но он в истории заглавный герой и он разный. Когда герой полифонический – это всегда интересно и есть что посмотреть.

Что до сериала «Балабол», мне кажется, что все актеры в моем возрасте переиграли ментов. И часто бывает так, что удачно сыграл какой-то образ, и тебе начинают высылать очень похожие роли. У меня была роль в «9-м отделе», конструкция примерно как у «Балабола», женщина – начальник, опер весь из себя с характером и постоянно не подчиняется. В свое время эту тему открыл «Глухарь», очень удачный проект. И это дало старт производству сценариев с похожей конструкцией. В «Балаболе» мне понравилась некая забавность моего персонажа. Там все было заложено в сценарии. Автор, Андрей Шишов – уникальный человек в плане языка. Кстати, не за горами второй сезон, который сейчас проходит постпродакшн. Так вот, язык моего персонажа очень забавен. Некий уклон в сторону деревенского говора, прибаутки, но тем не менее, это абсолютно городской фольклор. А по большому счету, «Балабол» — это просто сказка для взрослых. Пусть Арнольд Шварценеггер наводит ужас на бандитов своим видом, а вот у моего же персонажа свойство характера – все с иронией, даже мордобой. В начале первого сезона я приходил в ужас от того, что приходится выговаривать несвойственные мне обороты речи, а сделать это надо легко и непринужденно. Приходилось вспоминать специальное студенческое упражнение – во рту зажимается пробка от бутылки и максимально четко проговаривается «Раз два три четыре пять, вышел зайчик погулять…», ну и так далее… Только после этого я входил в кадр и пытался произнести на большой скорости свой очень витиеватый текст.

Естественно, добавлялось что–то и от себя, ибо по–другому я и не умею и не хочу, я должен быть единомышленником, а не просто исполнителем роли. У меня даже есть любимая фраза – «Давайте сделаем так, чтобы и мне тоже было интересно». У режиссера Владимира Мельника отменное чувство юмора, и некоторые ситуации придумывались прямо на площадке.

— Можете ли припомнить какой-либо курьез, розыгрыш, произошедший с вами или вашими знакомыми в театре или на площадке?

— Был такой соблазн написать сценарий – сборник всевозможных забавных историй, розыгрышей, произошедших со мной или с кем-то из моих друзей, но потом эту мысль пришлось оставить в стороне. В самом деле — то, что прозвучало в какой–то конкретный момент времени, при других обстоятельствах может просто не «зазвенеть», важны именно обстоятельства, при которых произошло то или иное событие.

До 2003 г. я проработал в Ленкоме у М.А.Захарова, у него же и учился в ГИТИСе, то есть, что такое служба в репертуарном театре знаю не понаслышке. Сейчас я вот уже длительное время на вольных хлебах, то есть имею право сам выбирать себе репертуар, играю то, что мне нравится. Много забавных ситуаций было на спектакле «Игра в правду» который мы играли с Дмитрием Марьяновым, Гошей Куценко и Ирой Апексимовой. Мы очень много возили этот спектакль, а когда играешь на чужой площадке, что–нибудь да случается. Был такой блок – сидят мужики, что-то выпивают, говорят о политике, и вдруг в зале поднимается ропот. Понятно, что мы говорим чуть провокационные вещи, но такая реакция… вроде и регион знакомый, и не первый раз со спектаклями. Оказалось наш спектакль разбудил летучую мышь, которая стала летать по залу. Глупо было делать вид, что ничего не происходит, мы эту тему всячески обшутили, да и народ в зале повеселился.

Еще помню на гастролях в Рязани отключили свет, так шутка родилась сама собой «Что у вас в Рязани быстро темнеет? » (смеется).

— Как проходит ваш досуг?

— О каком досуге может идти речь, когда большинство актеров трудоголики. Свободное время же вызывает сильнейшее беспокойство. Например, я отдыхал в январе, и понял, что мне отдых вреден категорически, организм так и тянет поболеть. Люблю порыбачить, поохотиться, но крайне редко получается выбраться.

Телевизор практически не смотрю, он может работать только в качестве фона. Предпочитаю контент скачивать из интернета, в основном — это сериальная продукция.

— Блиц. Любимый фильм, любимая музыка.

— Меня такие вопросы настораживают. Любимых фильмов – море. Поди выдели самый любимый (смеется). Нравится сериал «Во все тяжкие», «Игра престолов», «Ходячие мертвецы», назвал навскидку, список очень большой, я смотрю кино с удовольствием и в большом количестве.Музыку предпочитаю также самую разнообразную, от народной до тяжелого рока. С удовольствием сейчас бы послушал и «Чайф», и старый «Наутилус», и «Алису». А можно и казацкие песни (смеется).

— Доводилось ли бывать в Баку?

— В Баку посчастливилось побывать со спектаклем «Независимого театрального проекта» «Имя», мы показывали его в центре Гейдара Алиева. Совершенно невероятное космическое здание, казалось сейчас поднимется вверх, к звездам. Я был в Баку первый раз. Честно – в восторге. Слышал много, но увидел еще больше. Я гулял в совершенно необыкновенном европейском городе, необычайная атмосфера, тепло, замечательная кухня. Весь наш театр влюбился в Баку.

— Ваши пожелания себе, зрителям, читателям..

— С возрастом все тяжелее зажечь свет, да так, чтобы это нравилось. Мне хотелось бы видеть мир немного детскими глазами, восхищаться, восторгаться, зажигаться. Я бы пожелал всем, и себе в первую очередь, чтобы это чувство неуспокоенности не пропало. Тогда и мысли материализуются, и все будет так, как хочется, может не досконально, но не менее интересно.

М.Шахбази