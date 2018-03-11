Турецкий частный самолет разбился в воскресенье на западе Ирана.
Как передает Reuters, об этом сообщил иранский телеканал PressTV.
Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
Сообщается о гибели 11-ти человек.
Турецкий частный самолет разбился в воскресенье на западе Ирана.
Как передает Reuters, об этом сообщил иранский телеканал PressTV.
Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.
Сообщается о гибели 11-ти человек.
Дата: 2018/03/11 20:08
Раздел: Мир
Просмотров:
147
В число нейтрализованных боевиков входят убитые и взятые в плен
Трое неизвестных молодых людей разбили окно в турецкой мечети и устроили там пожар
На беспилотнике было закреплено взрывное устройство
Президент США Дональд Трамп определился со слоганом для своей избирательной кампании в 2020 году.
Китайские депутаты разрешили председателю КНР править бессрочно
Великобритания намерена обсудить дело об отравлении в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля со своими союзниками по блоку НАТО,
Североатлантический альянс предоставил Украине статус »страны-аспиранта».
На северо-западе Сирии, где продолжается антитеррористическая операция «Оливковая ветвь», зафиксирована попытка бегства «министра юстиции» и «главы МВД»
Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут плодотворно.