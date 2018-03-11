Турецкий частный самолет разбился в воскресенье на западе Ирана.

Как передает Reuters, об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

Самолет направлялся из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах в Стамбул.

Сообщается о гибели 11-ти человек.