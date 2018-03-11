В Джалилабадском районе произошла поножовщина.

Как передает Report, инцидент произошел в вечерние часы на территории села Кязымабад.

По предварительным данным, спор между 30-летним жителем села Керимов Вусалом Бейлер оглу и его односельчанином Гусейновым Гюндузом Назим оглу завершился получением ножевых ранений первого. Раненый В. Керимов был доставлен в Центральную Районную Больницу Джалилабада. По полученным данным, крупный рогатый скот, принадлежащий В.Керимову, ворвался на участок с урожаем Г.Гусейнова.

По факту ведется расследование.