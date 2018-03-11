Армия Турции с начала операции «Оливковая ветвь» в районе сирийского Африна нейтрализовала 3291 террориста, сообщает турецкая газета «Йени шафак» со ссылкой на данные генштаба.

При этом речь идет как о нейтрализованных боевиках курдских формирований — Рабочей партии Курдистана и «Отрядов народной самообороны», так и о боевиках террористической группировки «Исламское государство».

«Йени Шафак» отмечает, что в число нейтрализованных боевиков входят убитые и взятые в плен.

Военные сообщают об освобождении пяти деревень силами армии Турции и лояльной Анкаре оппозиционной Сирийской свободной армии. Таким образом, за время операции «Оливковая ветвь» были взяты под контроль пять городов и 140 деревень.

Турция начала операцию «Оливковая ветвь» в районе Африна на севере Сирии 20 января. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также против ИГ.