Министерство образования и Государственный экзаменационный центр Азербайджана распространили совместное сообщение в связи с ДТП, в котором пострадали 15 учеников и заместитель директора школы поселка Аран Евлахского района.

Как передает АПА, 12 пострадавших были доставлены в Евлахскую районную больницу, а после выписаны домой.

5 человек помещены в Мингячевирскую больницу, состояние троих из них удовлетворительное. Получившие черепно-мозговую травму ученик и еще один сотрудник школы направлены в Баку.