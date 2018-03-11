Президент России Владимир Путин принял обстрел его вертолёта, произошедший в 2000 году, за салют. Об этом он рассказал в документальном фильме Андрея Кондрашова, размещённом в соцсети.

— Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: «Какой салют? Мы под обстрелом», — вспоминает президент.

Официально же было объявлено о сложностях с погодными условиями для посадки вертолёта. По словам занимавшего тогда пост замруководителя Администрации Президента РФ Игоря Сечина, также не предали огласке и тот факт, что на обратном пути, когда машина с президентом ехала по заминированной дороге, сработал фугас. По счастливой случайности никто не пострадал.