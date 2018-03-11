Гражданин Азербайджана совершил самоубийство в России Сахалинской области.

Как сообщили АПА в азербайджанской общине Сахалина, совершивший самоубийство был гражданином Азербайджана, уроженцем Товузского района. Это 30-35 летний Мамедов Эльшан Фахраддин оглы.

Он покончил жизнь самоубийством, повесив себя в своем доме на Сахалине.

Эльшан Мамедов был уроженцем села Дуз Гырыглы Товузского района Азербайджана. Он занимался торговлей на Сахалине.

По информации, Э. Мамедов написал предсмертное письмо.

Одна из версии самоубийства, то, что у него были большие долги.

В ближайшие дни тело покойного будет отправлено в Азербайджан для похорон.