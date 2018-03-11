Президент Турции подверг жесткой критике позицию НАТО по Сирии.

«Как долго в НАТО будут игнорировать происходящее в Сирии? Когда Альянс планирует оказать поддержку Турции, чьи границы подвергаются атакам террористов с сирийской территории?», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган в провинции Болу. Его слова приводит «Анадолу».

По его словам, к схожим с террористами методам прибегает и режим Башара Асада. «Когда же НАТО проявит себя? Как долго мне придется выступать с подобными призывами?», — сказал Эрдоган, напомнив, что протяженность турецко-сирийской границы составляет 911 км.