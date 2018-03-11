11 марта завершился международный футбольный турнир между парламентскими командами, посвященный 100-летнему юбилею парламента Азербайджанской Демократической Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, парламентская футбольная команда Азербайджана стала победителем международного турнира

В финальном матче, проведенном в İnter Arena, встретились команды Азербайджана и Украины. За ходом игры наблюдали председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, другие должностные лица парламента и члены делегаций.

Вначале прозвучали государственные гимны двух стран.

Первое прикосновение к мячу в игре сделали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак. Несмотря на попытки команд, в первом тайме игры счет не был открыт.

Азербайджанская команда, более активно начавшая второй тайм, на 36-й минуте голом Али Абишова вышла вперед в счете. На 60-й минуте матча член украинской команды Олег Осуховский сравнял счет. На последней минуте встречи Муса Гурбанов забил гол, поставив победную точку азербайджанской команды в матче.

Таким образом, азербайджанская команда выиграла встречу со счетом 2:1.

После завершения матча состоялась церемония награждения. Членам команд-участниц международного турнира был вручены медали и кубок. Награды вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров.

Напомним, что в турнире соревновались команды Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции, Верховной Рады Украины, сеймов Польши и Латвии.