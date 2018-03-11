Министр обороны Греции Панос Каменос считает, что последние инциденты с участием Турции является свидетельством нестабильности и крайней напряженности в двусторонних отношениях. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Ekathimerini.

«Греция очень близка к роковому столкновению с Турцией» — сказал Каменос.

«Мы обязаны защищать свою территорию, которая не просто греческая, а и европейская», — подчеркнул министр.

Напомним, в начале марта двое греческих военных пересекли границу с Турцией и были задержаны. Их до сих пор удерживают под стражей.

Глава МИД Греции Никос Котциас призвал Анкару не делать из инцидента с солдатами «большую юридическую и политическую проблему».

Как известно, в последние месяцы в отношениях Греции и Турции, которые являются странами-членами НАТО, сохранялась высокая напряженность. В частности, Греция отказалась выдавать Анкаре восемь турецких военных, которые сбежали в Греции после неудачного переворота. Кроме того, возросло количество инцидентов между турецкими и греческими судами вблизи спорных островов в Эгейском море.