Элизабет Херли сообщила новость: у ее бывшего бойфренда, 57-летнего Хью Гранта появился еще один ребенок! Она «проговорилась» об этом вчера, в ответ на вопрос, не удивляет ли ее количество детей, отцом которых стал Грант за последние несколько лет. «О, да, конечно! Между прочим, на прошлой неделе у него родился уже пятый! И ведь все они появились уже после того, как ему исполнилось 50 лет!»

Как утверждает Херли, отцовство совершенно преобразило Гранта. Заметим: Лиз имеет полное право выносить свои суждения на этот счет, ведь она знает Хью лучше, чем кто-либо другой, поскольку они были вместе целых 13 лет, до того, как расстались в 2000-м. «Он стал совершенно потрясающим отцом. Очень, очень нежным и заботливым! Рождение детей заметно «усовершенствовало» Гранта – он перешел на новую ступеньку развития!» — поведала Херли, слова которой приводят российские СМИ.

О том, что подруга Гранта — 35-летняя Анна Эберштейн вскоре осчастливит Хью еще одним «чадом», стало известно в январе этого года. Новость о беременности Анны попала в СМИ благодаря маме подруги Гранта. Сюзанна Эберштейн, судья и известный в Швеции политик, поделилась своей радостью со стокгольмским изданием Aftonbladet. Она сообщила: «Я счастлива! У меня скоро появится еще один внук или внучка. И это произойдет довольно скоро!» Впрочем, догадаться о том, что Анна беременна, можно было и без этого признания. Ведь, когда в минувшее воскресенье Грант со своей подругой появился на церемонии вручения «Золотых глобусов», многие заметили, что живот обычно суперстройной подруги актера заметно округлился.

Новый младенец, ни имя, ни пол которого Херли не раскрыла, стал уже третьим совместным ребенком Гранта и Эберштейн. Oсенью 2012-го она родила ему сына Джон Мунго. А в декабре 2015-го Анна подарила Гранту еще одного ребенка, девочку. Впрочем, на этот раз Грант и Анна предпочли сохранить имя своего «чада» в тайне. Кроме того, у Хью есть еще двое детей – от китаянки Тинглан Хонг. В 2011-м Хонг родила ему дочку Табиту, а год спустя (когда актер ненадолго с ней воссоединился) — сына Феликса. Любопытно,что обе мамочки – Анна и Тинглан вынашивали сыновей для Гранта практически одновременно.