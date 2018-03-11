Итальянский специалист Массимилиано Аллегри, возглавляющий туринский «Ювентус» согласен стать главным тренером лондонского «Арсенала», в случае ухода Арсена Венгера.

Как сообщает The Sun, 50-летний итальянец хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, не смотря на то, что его контракт с «Ювентусом» истекает только в 2020 году.

Отмечается, что он уже начал изучать английский язык.