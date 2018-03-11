Как сообщает The Sun, 50-летний итальянец хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, не смотря на то, что его контракт с «Ювентусом» истекает только в 2020 году.
Отмечается, что он уже начал изучать английский язык.
Как сообщает The Sun, 50-летний итальянец хочет попробовать свои силы в Английской премьер-лиге, не смотря на то, что его контракт с «Ювентусом» истекает только в 2020 году.
Отмечается, что он уже начал изучать английский язык.
Дата: 2018/03/11 23:22
Раздел: Спорт
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