Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен переизбрана на пост главы политического движения на партийном съезде в Лилле. Об этом сообщил член партии, бывший руководитель предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин.

«Идеи, которые Марин Ле Пен мужественно защищает с 2011 года, были одобрены членами партии, которые переизбрали её на пост главы нашего движения», — написал Рашлин в Twitter.

Как передаёт RT со ссылкой на AFP, участники съезда также проголосовали за лишение основателя партии и отца Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пена — статуса почётного председателя Нацфронта. Должность, которую занимал политик, будет упразднена.

В съезде приняли участие 1500 человек, 79,7% из них поддержали новый уставный документ, отмечает агентство.