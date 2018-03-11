Сегодня в Берлине пройдет второй тур турнира претендентов по шахматам, в котором принимает участие азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.
Как передает «Азериспорт», в очередной игровой день наш соотечественник сыграет с Левоном Ароняном. Шахрияр победно стартовал на соревновании, тогда как армянский шахматист имеет в активе 0,5 очка. При этом, Мамедъяров сыграет белыми.
Второй тур турнира претендентов:
Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан) – Левон Аронян (Армения)
Александр Грищук (Россия) – Уэсли Со (США)
Динг Лирен (Китай) – Фабиано Каруана (США)
Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин (Россия)
Турнирная таблица: Мамедъяров, Крамник, Каруана – по 1 очку, Динг Лирен, Аронян – по 0,5, Со, Грищук, Карякин – по 0.