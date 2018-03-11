Исследование Национальной федерации университетов Японии показало, что более половины студентов страны в прошлом году не прочли ни одной книги. Опрос проводился в 30 университетах, в нем приняли участие более 10 тысяч человек.

Впервые в Японии число студентов, отказавшихся от книг, превысило 50%. В общей сложности в 2017 году об этом заявили 53,1% опрошенных, что на 4 процента ниже по сравнению с 2016 годом. Около 10,2% опрошенных ответили, что ежедневно тратят на чтение менее 30 минут, еще 17% читают около часа в день, а 13% респондентов ежедневно проводят за книгами не более двух часов. Среднее время, затрачиваемое на чтение, составило 23,6 минуты в день.