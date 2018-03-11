60-летняя Шэрон Стоун спровоцировала слух о своей помолвке: она продемонстрировала новое кольцо с бриллиантом на своем безымянном пальце. Причем, рядом с ней появился ее потенциальный жених — 41 летний итальянский предприниматель Анджело Боффа. Об этом пишет издание 7Дней.

Любопытно, что Стоун впервые открыто показалась на публике со своим любимым. До этого их видели вместе только раз — в январе. Причем, тогда репортерам не удалось опознать спутника Шэрон. К тому же, оба старались привлекать к своим особам как можно меньше внимания и быстро ускользнули от папарацци. Теперь же они пришли вдвоем на пляж в Майами держась за руки и не пытаясь прятаться, и провели там почти целый день. Причем, к изумлению публики, Шэрон и Анджело не ограничились нежными взглядами, а устроили настоящую демонстрацию страсти. Они увлеченно целовались и обнимались совершенно не обращая внимания на то, что на них смотрят посторонние. При этом Шэрон выглядела совершенно счастливой…

Напомним: до того, как она встретила Анджело, у нее было немало романов, однако Шэрон была не слишком довольна своей личной жизнью. Как-то раз она призналась, что ей если в кино ей доводилось сниматься вместе с настоящими звездами, то в реальной жизни ей попадались далеко не такие впечатляющие партнеры. Она была замужем дважды, причем оба брака оставили у нее самые неприятные воспоминания. Ее первым супругом был продюсер Майкл Гринберг, с которым она рассталась со скандалом. Со вторым мужем — журналистом Филом Бронштейном все получилось еще хуже: в 2004-м, при разводе он отсудил у нее приемного ребенка актрисы — сына Роана. После чего Стоун нашла утешение усыновив еще двоих мальчиков — Лэйрда и Куинна. Попыток выйти замуж после своего второго развода она больше не предпринимала. Теперь поклонники актрисы надеются, что в лице Анджело Боффа она встретила, наконец, человека, который сделает ее счастливой.