Президент США Дональд Трамп определился со слоганом для своей избирательной кампании в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

Американский лидер представил его своим сторонникам на выступлении в Питтсбурге. «Сохраним Америку великой (Keep America Great). Восклицательный знак», — сказал Трамп и пояснил, что его прошлый лозунг «Make America Great Again» («Сделаем Америку снова великой») уже устарел.

Действующий президент США также высказался о возможных участниках следующих выборов. Он подчеркнул, что самым интересным соперником для него может стать телеведущая Опра Уинфри. «Я бы хотел, чтобы Опра победила, я бы хотел победить ее. Я знаю ее слабое место», — заявил он.