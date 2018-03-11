Годами ранее, посетив Армению в качестве еще рядового сотрудника Конгресса США, экс-сенатор от штата Иллинойс Марк Кёрк побывал на передовой с целью ознакомиться с обстановкой. При этом, этот незаконный визит в оккупированные Арменией азербайджанские территории мог бы стать для него последним.

«Мы были в траншее, в окрестностях Тартара, смотрели на азербайджанские позиции. Я по ошибке поднял голову и тут же почувствовал на воротнике руку армянского солдата, который притянул меня назад. Непосредственно после этого там, где всего секунду назад находилась моя голова, пролетела азербайджанская пуля. Армянский военный спас мне жизнь, а для меня это стало уроком, что нельзя высовывать голову из окопов», – рассказал американский проармянский политик.