Самоуправление Вильнюса направило письмо в литовскую ассоциацию военной истории «Забытые солдаты» с требованием демонтировать установленные на могилах советских воинов и воинов царской России два надгробия. Об этом заявил руководитель ассоциации Виктор Орлов.

«Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщается, в письме говорится, что на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, «но не указывается, на каком из надгробий».

Орлов отметил, что в настоящий момент ведётся судебное разбирательство по этим фактам и суд ещё не вынес решения.

«В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются», — подчеркнул он.