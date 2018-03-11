Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, отменяющей ограничение пребывания на посту председателя КНР и его заместителя, собщает «Синьхуа».

В конце февраля Коммунистическая партия Китая предложила внести поправки в основной закон и изменить срок полномочий главы государства.

Таким образом, теперь председатель и вице-председатель КНР смогут избираться без ограничений каждые пять лет на сессии законодательного органа. Ранее они имели право занимать свои посты только два пятилетних срока подряд.