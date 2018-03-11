На территории Евлахского района произошло ДТП с микроавтобусом, который возил на выпускные экзамены учащихся 9-х классов.

Как сообщает Report, микроавтобус марки «Вито» разбился на участке дороги Мингячевир — Бахрамтепе, столкнувшись с автомобилем марки «ГАЗ-53».

В результате столкновения пострадали 19 человек. Все они школьники 2003 года рождения.

Сообщается, что 14 пострадавших помещены в центральную клиническую больницу Евлаха. Восемь из них были отпущены после первой медицинской помощи из-за незначительных ран. У шестерых зафиксированы разные телесные травмы и они продолжают лечение. Еще пять человек помещены в Центральную клиническую больницу Мингячевира. Состояние двоих оценивается, как тяжелое. В ближайшее часы их доставят в бакинские клиники.