Президент России Владимир Путин использует «потешные дебаты» между кандидатами в президенты — лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак — для увеличения числа участников в «выборном балагане».

Об этом на своей странице в Facebook написал российский политический и общественный деятель Гарри Каспаров.

«Фарсовая история с обливанием водой ветерана политической эстрады Жириновского на предвыборных дебатах, видимо, принесла ожидаемый эффект и получила закономерное продолжение. После ответной «акции прямого действия», направленной на Собчак, ее оппозиционный образ в глазах доверчивых российских либералов становится еще более цельным. Признаюсь, больше всего в этой истории меня удивил сам факт серьезного обсуждения случившегося — разумные, казалось бы, люди принялись увлеченно дискутировать о нравственной стороне поступка Собчак и уровне российских дебатов», — поражается он.

По словам Каспарова, эта «дешевая политическая оперетта», по идее, должна натолкнуть российских избирателей на сравнение с аналогичным дебатным «поединком» Жириновского с Немцовым, который, в отличие от дебатов с Собчак, был «реальным идеологическим противостоянием».

«Запланированность этого «спонтанного» инцидента и направленность его на решение совершенно определенных политтехнологических задач, на мой взгляд, в данном случае вполне очевидны, равно как и весьма прозрачное стремление политических сценаристов подтолкнуть наблюдателей к построению аналогий с былыми дебатами Жириновского с Немцовым. Однако, хотя на сей раз, как и тогда, в ход пошли стаканы, разница между этими двумя эпизодами принципиальнейшая. Тогда мы стали свидетелями реального идеологического противостояния, сегодня же — нам предлагают дешевую политическую оперетту», — говорится в посте Каспарова.

Он также подчеркивает, что дебаты между Жириновским и Собчак – это «важная часть кремлевской стратегии», направленная на увеличение рейтинга Владимира Путина на ближайших выборах и повышение процентной явки избирателей.

«В нормальных условиях после подобных оскорблений любые дебаты заканчиваются, а уважающий себя человек просто уходит из студии, здесь же балаган продолжился, и такая стычка очень органично смотрелась в драматургии представления. Судя по всему, в своей злобе и раздражении Жириновский был вполне искренен — на протяжении 25 лет он выполнял функцию главного провокатора отечественной политической сцены, здесь же ему была отведена откровенно шутовская роль объекта троллинга со стороны Собчак. Потешные дебаты являются важной частью кремлевской стратегии, направленной на увеличение числа участников в выборном балагане. При этом, в абсолютном выигрыше оказывается Путин, выглядящий единственным серьезным и взвешенным лидером на фоне политических клоунов. Искренним оппонентам режима стоит всегда помнить об этом и не ввязываться в обсуждение того, что обсуждения недостойно. Тем паче, когда чумная бацилла тоталитаризма спровоцировала ядерный маразм у дряхлеющего диктатора», — подытоживает политик.