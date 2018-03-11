Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах, некорректно повел себя с ней.

«В Питере после форума, в ресторане… Леонид начал говорить какие-то вещи — причем это было публично, — которые лично мне были не очень приятны», — сказала Захарова в интервью телеканалу НТВ.

«Меня поразило, что те, кто присутствовал и те, кто сейчас во многом его осуждают, ему в тот момент замечания не сделали и меня в этом не поддержали», — добавила она.

Позже, по словам Захаровой, она лично познакомилась со Слуцким и сказала ему, что ей были неприятны вещи, которые он сказал во время встречи на Петербургском международном экономическом форуме. «После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем», — сказала она.

Захарова также дала понять, что поддерживает журналисток, которые публично заявили о домогательствах со стороны депутата. «Я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного», — сказала официальный представитель МИД России.

С обвинениями в домогательствах в адрес Леонида Слуцкого выступили Фарида Рустамова («Русская служба Би-би-си»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Дарья Жук («Дождь»). Рустамова предоставила расшифровку аудиозаписи, на которой Слуцкий во время интервью навязывает ей близкие отношения. Сообщалось, что некоторые журналистки (их имена пока не разглашаются) подали жалобы в прокуратуру.