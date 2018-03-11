73-я минута матча «Эйбар» – «Реал». Серхио Рамос что-то говорит судье и убегает в подтрибунное помещение. Через пять минут он снова на поле.

Рамос убежал, когда счет был ничейным (1:1), а у «Реала» уже не было замен, но за время его отсутствия ничего не произошло. Через пять минут Криштиану забил второй гол, и «Реал» победил на выезде. Об этом пишет «Спорт сегодня»

На послематчевой пресс-конференции Зидан все объяснил максимально доступно: «Рамос немного обосрался».

Серхио подтвердил слова тренера, твитнув после игры: «Зов природы. Ушел-вернулся. Перезарядился. Забили гол. Сейчас домой. Так держать!»