На северо-западе Сирии, где продолжается антитеррористическая операция «Оливковая ветвь», зафиксирована попытка бегства «министра юстиции» и «главы МВД» так называемого «кантона Африн», созданного террористической организацией YPG/PKK.

По информации «Анадолу», «министр юстиции кантона Африн» Саид Исмет Губар бежал из города Африн в район Нубул, подконтрольный проиранским отрядам ополчения, близким режиму Башара Асада.

Террористы YPG/PKK продолжают переговоры по выдаче Губара.

Другим главарем террористов в Африне, пытавшимся бежать c северо-запада Сирии, стал «министр внутренних дел» Хасан Байрам.

Байрам попытался покинуть район проведения операции «Оливковая ветвь» через КПП «Зияра», контролируемый сторонниками Асада, однако был схвачен террористами YPG/PKK.

Сообщается, что при Байраме обнаружено большое количество денег.

Тем временем, Африн покинули главари PKK, прибывшие в Африн из иракского района Кандиль, где располагаются основные базы террористической организации.