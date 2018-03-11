Азербайджанский кикбоксер Алим Набиев, не так давно ставший обязательным претендентом на пояс Glory, поделился своими ожиданиями о намечающемся поединке против действующего чемпиона организации Арута Григоряна.

«Знаю, что многие воспринимают этот бой как противостояние Азербайджана с Арменией, но хочу сказать сразу: «спорт вне политики». Да, между нами будет война, но она будет в ринге и коснётся только нас. Прошу подойти с пониманием и не затрагивать больше этой темы. Я тренируюсь в клубе Vityaz Fight, где много ребят различных национальностей, но все друг с другом ладят: азербайджанцы с армянами, русские с украинцами, осетины с грузинами. Наша команда живёт по принципу, что все мы обычные спортсмены и каждый из нас представляет свой флаг, а политики разберутся без нас», — приводит слова Набиева корреспондент «Чемпионата»