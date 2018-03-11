Президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC объяснил, откуда в СМИ появились его фотографии, на которых он скачет на лошади «без рубашки» и «на медведе».

«Ну, я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно [направлять фото в СМИ], мы этого не делаем. Берут то, что нравится», — рассказал Путин, отвечая на вопрос журналистки Меган Келли. По его словам, у него есть много снимков, сделанных в рабочей обстановке, «с бумагами, в кабинете, но это никому не интересно».

«Я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал, но фотографии такие есть», — добавил Путин.

Фотография Владимира Путина с голым торсом на коне была сделана в августе 2009 года во время отдыха в Республике Тува.