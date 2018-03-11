Кабинет министров внес изменения в «Правила организации учебы по кредитной системе на уровне бакалавриата и магистратуры, базовом высшем медицинском образовании и на уровне магистратуры НАНА».

Данные правила применяются по отношению ко всем вузам и НАНА, вне зависимости от формы собственности и подчинения, а также организационно-правовой формы.

Прошедшие в соответствующем порядке госрегистрацию, получившие лицензию зарубежные вузы или их филиалы, могут применять практикующиеся в их странах правила организации учебного процесса.

Студент, не прослушавший предметы в семестре, в целом, может участвовать на экзаменах по двум предметам. Согласно изменению, студенты, пропустившие экзамены по уважительной причине, в данном случае будут исключением. Отсутствовавшему на экзамене по уважительной причине студенту до начала следующего семестра предоставляется одна возможность сдачи экзамена. Студент, не воспользовавшийся этой возможностью, будет считаться отсутствовавшим на экзамене по неуважительной причине. Однако, как и раньше, во время общего оценивания пересдающего экзамен студента, будут учитываться результаты текущего оценивания и заработанные кредиты будут относиться к конкретному семестру. При этом повторная пересдача экзамена будет бесплатной, в остальных случаях экзамен будет платным. При этом плата за экзамен составляет не больше 25% от суммы, предусмотренной для соответствующего предмета. Сумма по каждому предмету утверждается органом управления вуза и публикуется на официальной интернет-странице вуза, отмечает АПА.

Во всех других случаях студенты, имеющие академическую задолженность, должны повторно прослушать предмет и, участвуя на занятиях, выполнять требования по его усвоению. В таком случае плата за обучение взимается в соответствии с требования вышеуказанных Правил.

Кроме того, плата за обучение студентов, привлеченных к частичному (parttime) и полному (fulltime) учебному процессу, будет определяться по разному.