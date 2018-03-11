Предстоящий азербайджано-грузинский саммит в Баку пройдет на фоне фонтанирующего грузино-армянского сближения. Интрига в структуре межгосударственных отношений в периметре Южного Кавказа только раскручивается, поскольку в рамках тройки прочно оседают взаимоисключающие компоненты и мотивы.

В то время, как Баку ни при каких обстоятельствах не собирается смягчать режим удушения для страны-агрессора, правительство Грузии раскрывает интеграционные объятия перед Ереваном, предоставляя ему кислородную подушку. Разговор о наземном коридоре, который позволит Армении приобрести транзит в направлении России в обход коммуникаций, заблокированных Азербайджаном и других проектах.

Опасная стратегия выливается в поддержку страны, которая превратила сепаратизм в заглавный тренд своей политики в регионе. Готовность Грузии помочь Армении идет вразрез с духом добрососедства и союзничества, который пока еще присутствует в азербайджано-грузинских связях. Но, похоже, в появившиеся в их корпусе трещины могут углубиться.

Активность Тбилиси на армянском направлении не может не беспокоить Азербайджан и Турцию, которые не понаслышке знают о разрушительной роли армянского фактора, о том, в чем он проявляет свою сущность, на чем основаны армянские территориальные притязания, наконец, каковы базовые приоритеты Еревана в отношениях с непосредственными соседями.

Кстати напомнить, что обо всем этом не менее информированы грузинские политики, которым уж очень часто приходится выяснять отношения с неприкаянным соседом вокруг территориальных разногласий, принадлежности церковного имущества, судьбы нематериального имущества. О судьбе проблемных мотивов, которые строго укладываются в рамки двусторонних отношений Тбилиси и Еревана, грузинская сторона вольна действовать по собственному разумению. Ну а в том, что касается региональных интересов Баку и Анкары, что в связке с Тбилиси регламентируют ход геостратегических процессов, грузинская сторона не может себе позволить отречься от союзнических обязательств, не говоря о моральной стороне вопроса.

После череды откровенно недружественных шагов, предпринятых грузинскими лидерами по отношению к азербайджанским интересам, невозможно говорить об отношениях Баку и Тбилиси, как о безоблачных. Небосвод затуманен, и просматривается необходимость в переоценке складывающихся реалий. Это в первую очередь касается тех сфер, где Азербайджан предпринимает действия ради обуздания угроз и рисков. Думается, не стоит говорить о том, насколько настойчива в решимости эскалировать обстановку Армения. Ее коммуникационная блокада дает ожидаемый результат. Ограничительная практика широко применяется в мире, коль речь идет о купировании опасных тенденций, угрожающих общей стабильности, ситуации в отдельных регионах.

Южный Кавказ после 90-х потому и превратился в расколотое пространство, что поднял голову преступный армянский сепаратизм. Бросив вызов Азербайджану, да и странам, имеющим интересы в этой части мира, армяне по-прежнему не отказываются от агрессии, как средства достижения цели.

Официальная Анкара в принятии санкционного режима, не мешкая, подержала Азербайджан, понимая, что усиление стабилизационных процессов без консолидированного противодействия рискам, невозможно. Голос Еревана, точнее, его правящей верхушки, звучит диссонансом в общем региональном потоке. В Грузии этого не знать не могут. К тому же, наряду с абхазским и юго-осетинским конфликтами готовится еще один очаг напряженности в Джавахетии, где явно просматривается рука Еревана.

Не исключено, что некоторые силы в Грузии считают эти риски преувеличенными. Им виднее. Но в том, что касается позиции, роли и участия Азербайджана, Тбилиси, как ближайший партнер и союзник, не имеет морального права действовать в отрыве от интересов и ожиданий Баку.

Политические реверансы Тбилиси в сторону возмутителя спокойствия, обещания содействия в пробитии транзитных коридоров не укладываются в структуру совместных действий стран, которые сообща осуществили интеграционный прорыв. Благодаря продуманным действиям, Южный Кавказ прочными узами связан с глобальной схемой, выполняя при этом эксклюзивную коммуникативную функцию. Весомые геоэкономические приобретения от успешного сотрудничества и есть тот общий прок Азербайджана, Турции и Грузии, который пропорционально делится между партнерами.

Предпринимая шаги, противоречащие интересам партнеров, Тбилиси не только подрывает устои добрососедства, но и отказывает логике предсказуемости. Бесспорно, в контексте грузино-армянских связей присутствует мотив добрососедства, преодоления трудностей. Но это тот самый случай, когда вторая сторона медали диктует важность осторожного и продуманного подхода. Идя на призрачные приобретения, недолго заработать вакуум на главном направлении действий. Это может привести к политическому обезвоживанию там, где это менее ожидаемо.

По случаю пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом центре Баку и гибели людей, лидеры практически всех соседних государств незамедлительно откликнулись на несчастье, выразив глубокие соболезнования азербайджанскому народу и президенту Ильхаму Алиеву. Руководители Грузии, припозднившись, также откликнулись на беду соседа, дав знать, что Азербайджан «всегда может рассчитывать на поддержку Грузии».

Хотелось бы верить, что это заверение представляет собой не протокольный пассаж, а является искренним порывом, вытекающим из семантики многолетних проверенных отношений.

Тофик Аббасов

Minval.az