Актер Брэд Питт, переживающий развод с Анджелиной Джоли, решил отказаться от секса. Воздержание продлится год, это время голливудская звезда потратит на ежедневные тренировки, медитацию и заботу о теле. Об этом сообщает The Sun.

Информатор издания отметил, что сейчас Питт не употребляет спиртное, придерживается сбалансированного питания.

Ранее СМИ писали, что голливудский актер не может оправиться после расставания со своей супругой Анджелиной Джоли. Артист ведет затворнический образ жизни и посещает психотерапевта.

Напомним, Питт и Джоли расстались в 2016 году.