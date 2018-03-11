Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут плодотворно. «Мы можем сесть (за стол переговоров) и заключить величайшую сделку для мира и для всех этих государств, в том числе и для Северной Кореи»,— сказал он, выступая перед своими сторонниками в Питтсбурге (цитата по ТАСС).

Также Трамп заявил, что ожидает огромного успеха в переговорах с Ким Чен Ыном.

«Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка»,— выразил надежду политик. При этом он не уточнил, что именно подразумевает под «величайшей сделкой» и «большим успехом».

Трамп и Ким Чен Ын должны встретиться в конце мая. Стороны обсудят отказ Пхеньяна от ядерных испытаний.