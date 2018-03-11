Власти Великобритании планируют ввести санкции в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sunday Telegraph.

По словам министра иностранных дел Бориса Джонсона, в британскую версию так называемого «списка Магнитского» войдут 49 человек, которых подозревают в нарушении прав, внесудебных казнях и пытках. Готовящиеся ограничения предусматривают отказ в выдаче виз и заморозку активов.

Такое решение было принято до инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочерии Юлии. Британские парламентарии сообщат о новых мерах в ближайшее время. В случае, если версия об участии России в отравлении Скрипаля подтвердится, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о новых законах в качестве ответных мер против Москвы.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным нервно-паралитическим веществом 4 марта. Их нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери, в больнице они впали в кому. Следы вещества обнаружили в ресторане Zizzi в Солсбери.