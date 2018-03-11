Национальный парк на Аляске запретит альпинистам оставлять фекалии на природе во время совершения восхождений.

Как передают российские СМИ, информация об этом появилась на официальном сайте заповедника.

Желающие взойти на самую высокую гору США Денали должны будут собирать пищеварительные отходыв семилитровые ведра, которые теперь необходимо прикреплять на рюкзаки.

Подобные меры введут для того, чтобы избежать загрязнения горы. Эксперты выяснили, что человеческие отходы альпинистов не разлагаются, а «плывут» вниз по горе.

Проблема загрязнения существовала в Денали уже давно. Более 34 тысяч альпинистов взбрались на гору, начиная с 1970 года. Они оставили после себя порядка 66 тонн отходов, из-за чего от других туристов начали поступать жалобы на грязный лагерь на высоте более пяти тысяч метров.