В селе Шарифоба Хачмазского района произошло самоубийство.
Как передает Report, 20-летний житель села Мамедов Араз Зейнал оглы повесился.
Причины происшествия пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
В селе Шарифоба Хачмазского района произошло самоубийство.
Как передает Report, 20-летний житель села Мамедов Араз Зейнал оглы повесился.
Причины происшествия пока неизвестны.
По факту ведется расследование.
Дата: 2018/03/11 0:10
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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