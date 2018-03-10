Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как передает Тренд, ранее сообщалось, что Церетели в рамках официального визита в Азербайджан 12-13 марта в том числе примет участие в работе первой конференции Группы поддержки проекта «Шёлковый путь». Ввиду того, что Азербайджан расположен на пересечении Европы и Азии, Баку выступил инициатором создания этой группы.

Перед Группой поддержки «Шелкового пути» стоит задача — способствовать развитию транспортных коридоров, упрощению процедур торговли и перевозок, свободному и безопасному передвижению лиц, товаров, услуг и инвестиций.