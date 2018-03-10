Анкара не исключает возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.

Как передает Интерфакс, об этом заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции — не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», — заявил Эрдоган.

При этом турецкий президент раскритиковал позицию стран НАТО по Сирии. «Разве Турция не является членом НАТО? Где страны альянса? Когда дело касалось Афганистана, все страны НАТО приглашали поддержать действия альянса. Когда же речь идет о Сирии… Если бы страны альянса могли, то они открыто противостояли бы Турции в Сирии. Но они натолкнулись на четкую позицию Турции и не нашли в себе мужества на этот шаг», — подчеркнул он.