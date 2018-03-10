В Гяндже повесился 11-классник.
Как передает АПА, житель поселка Джавадхан 17-летний Мадатов Сабухи Али оглу повесился.
Школьник был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту начато расследование.
В Гяндже повесился 11-классник.
Как передает АПА, житель поселка Джавадхан 17-летний Мадатов Сабухи Али оглу повесился.
Школьник был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
По факту начато расследование.
Дата: 2018/03/10 22:03
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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