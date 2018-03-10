Турция готова дать ответ на возможные санкции США.

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в интервью немецкой газете Zeit.

В ответ на вопрос журналиста, как Анкара собирается реагировать на возможные санкции, которые обсуждаются в американском конгрессе, Чавушоглу сказал: «Если они хотят наказать Турцию санкциями, Турция будет реагировать иначе, чем Россия или другие страны».

«Мы ответим: вы не должны нам угрожать. США угрожают многим, говоря что-то вроде: «Не покупайте газ из той или иной страны». Так не пойдет», — добавил он.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кёртис Скапаротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400, и предупреждают Анкару о «последствиях» такого шага.