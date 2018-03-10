3 марта в Шабранское районное отделение полиции (РОП) поступила информация об обнаружении тела молодого парня в горной местности недалеко от села Халифы.

Как сообщает Report, в связи с информацией на месте происшествия побывали сотрудники РОП и провели соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Было установлено, что найденное тело принадлежит пропавшему 26 февраля Азимову Эльтону Сийасет оглы 2000 года рождения.

В связи с происшествием в прокуратуре Шабранского района возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шабранского РОП и районной прокуратуры, было установлено, что Э.Азимов погиб в результате удара электрическим током. Э.Азимов и его родственники Бахтияр Азимов и Тарлан Азимов, заранее войдя в сговор, кустарным способом изготовили режущие инструменты и отправились резать высоковольтные электрические провода. Э.Азимов скончался на месте по неосторожности от удара током. Увидев, что Э.Азимов умер, его родственники оставили его тело на территории леса и уехали.

В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции оба лица были задержаны и переданы следствию, районным судом в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по факту продолжаются следственные мероприятия.