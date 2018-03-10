Специальная комиссия, ведущая расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы, изучает письмо, которое было направлено Владимиру Путину Дональдом Трампом в 2013 году. В письме было приглашение посетить конкурс красоты «Мисс Вселенная» в Москве. Это была первая попытка Трампа установить контакт с Путиным напрямую, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с документом.

По данным издания, Трамп передал письмо через миллиардера Араса Агаларова, который был одним из организаторов конкурса «Мисс Вселенная» в Москве. Сообщается, что тогда же Трамп написал в своем Twitter: «Как думаете, Путин приедет на конкурс „Мисс Вселенная“, который пройдет в ноябре Москве? Если да, то он станет моим новым лучшим другом».

Трамп очень надеялся увидеть Путина среди гостей мероприятия, сообщает издание, и Путин сначала принял приглашение, но в последний момент отменил свой визит, прислав Трампу «дружеское письмо» и шкатулку в качестве сувенира.

Юрист американского президента Джон Дауд заявил изданию, что ничего не знает о письме, и назвал всю эту историю «абсурдом». Представители Белого дома и компании Трампа отказались комментировать ситуацию.

Напомним, комиссия под руководством спецпрокурора Мюллера выясняет, существовал ли так называемый сговор между штабом Трампа и российским руководством, который мог повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году. Москва отвергает все обвинения во «вмешательстве». Сам президент США отмечает, что за все время работы команде Мюллера не удалось найти доказательств, подтверждающих какую-либо координацию между его помощниками и Россией.