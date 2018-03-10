В рамках кампании, организованной АМОР в поддержку Владимира Путина на президентских выборах в России, в Москве был организован межнациональный турнир по мини-футболу.

Как сообщает АПА, в открытии турнира в спортивном комплексе «Спартак» принял участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, член правления Союза молодежи Азербайджана в России Эмин Гаджиев, академик Фазиль Гурбанов, ректор МГГЭУ Вагиф Байрамов и представители диаспоры.

Посол Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность председателю АМОР Лейле Алиевой за организацию акции. Он сказал, что спорт — это средство объединения молодежи: «Я уверен, что народ России сделает правильный выбор».

Эмин Гаджиев призвал азербайджанскую молодежь, проживающую в России, принять участие в выборах 18 марта: «У молодых людей АМОР есть один кандидат, и это — Владимир Путин. Азербайджанская молодежь России поддерживает Владимира Путина»

В своем выступлении академик Фазиль Гурбанов сказал, что азербайджанцы, проживающие в России, поддерживают Владимира Путина.