Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Латвии Илзе Цируле найдена мертвой в своем доме, сообщает Neatkariga Rita Avize со ссылкой на полицию.

По данным полиции, Цируле обнаружена мертвой в своем доме, признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, выясняются обстоятельства смерти Цируле.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола обсудили ситуацию, они планируют назначить и.о. гендиректора СГД.