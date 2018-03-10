В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing, в составе которого 16 вагонов общей длиной 415 м. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на сообщение производителя CRRC Tangshan.

Как передает РБК, расчетная скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.

Разработчик подчеркивает, что всего запланировано 28 испытаний, после чего будет получено разрешение на проектировку и изготовление данных поездов. Поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.

Агентство добавляет, что Китай в последние десятилетия активно развивает в стране сеть высокоскоростных железных дорог. На сегодняшний день она является самой протяженной в мире, около трети всей сети рассчитано на скорость 350 км/час.

В настоящее время Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One занимаются воплощением в жизнь проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop, который был создан главой SpaceX Илоном Маском. По задумке автора проекта, сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.

В августе прошло года Китайская аэрокосмическая и промышленная корпорация (CASIC), принадлежащая государству, заявляла о планах разработать сверхзвуковую транспортную сеть HyperFlight, скорость движения по которой составит на первом этапе 1 тыс. км/ч.